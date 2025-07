Feijóo sale más líder del Congreso del PP tras su reelección y el apoyo rotundo de Ayuso: "Vamos a estar a tu lado"

¿Por qué es importante? La eventual falta de unidad entre los dos líderes ha quedado fuera en este Congreso en el que la presidenta madrileña ha respaldado a su reelegido presidente. Ambos han cerrado el Congreso Nacional del partido con sendos discursos en los que no han faltado ácidas críticas a Sánchez

Los populares han cerrado este domingo su Congreso Nacional con los discursos de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha mostrado más cerca que nunca de su reelegido presidente y el ha hecho, si cabe, más líder.

Feijóo se abría paso entre la multitud popular y sonoros aplausos a su llegada al plenario que ha acogido desde el viernes hasta a 300 dirigentes populares. Un congreso eufórico, tranquilo, que ha reafirmado su posición, reforzada por la figura de Ayuso, a la que a menudo se ha presentado como crítica con Feijóo.

Pero hoy no, hoy Ayuso ha estado más a su lado que nunca... aunque haya copado durante 15 minutos el protagonismo del acto, como anfitriona del Congreso: "En todo momento, a tu lado vamos a estar", ha remarcado Ayuso desde el escenario principal al inicio de su discurso, que ha durado en torno a quince minutos.

Tras ese mensaje de apoyo inicial, lo que han llovido son las críticas al Gobierno. En un tono jocoso, y entremezclando asuntos, Ayuso ha hecho chistes con el caso Ábalos-Cerdán que azota al PSOE, con el caso del hermano de Pedro Sánchez o el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Sus afilados comentarios han despertando las risas del estrado y también algunas lágrimas, como las de su número dos, Alfonso Serrano, de quien ha dicho que es "honrado" y que se "desvive" por la gente del partido, aprovechando para atacar al PSOE y a sus "números dos, y tres...".

Gobernar en solitario

La entrada de Feijóo ha sido bastante más discreta, al igual que sus dardos al PSOE, que han llegado de forma más afinada. "Podría recrearme, pero no creo q me hayais elegido para eso". Fácil, dado que unos minutos antes su compañera había soltado ya la artillería pesada.

Feijóo ha encarado el final de su discurso con seis preguntas y respuestas sobre cómo conformará su hipotético Gobierno, dejando claro que "quiere un Gobierno en solitario" y descarta una coalición con Vox: "El único Gobierno en coalición no ha funcionado, y no quiero darle a mi país el espectáculo de cada martes".

Aun así, asegura que no aplicará cordón sanitario a Vox, pero sí a Bildu, a quien no se lo levantarán "hasta que pidan perdón". Sobre el PSOE, tampoco aplicarán cordón sanitario, como pide Vox, si bien ha asegurado de que "con el Sanchismo no se puede acordar".

Para Junts, y si mencionar la palabra cordón sanitario, sí ha tenido un mensaje: "Yo no voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo (...) En España van a mandar los españoles", ha rematado.

Diez promesas

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este domingo un decálogo con diez grandes promesas que van desde la regeneración democrática a una ley de lenguas que garantice la enseñanza en español, un plan de vivienda, una revisión de impuestos o la reducción de la inmigración ilegal.