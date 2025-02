Max Verstappen reconoce conversaciones con Aston Martin: "Es mucho dinero"

Hace unas semanas, en pleno parón invernal en Fórmula 1, la prensa británica publicó una supuesta oferta de Aston Martin a Max Verstappen de 1.000 millones de dólares.

El neerlandés, con contrato con Red Bull hasta 2028, no se pronunció al respecto a pesar de que voces autorizadas del 'Gran Circo' aseguraban que tenía sus dudas en torno al futuro rendimiento del equipo, sobre todo de cara al nuevo reglamento.

Pues bien, durante la presentación conjunta de los monoplazas celebrada este martes en Londres, el tetracampeón habló por primera vez sobre ello.

Y es que Verstappen reconoció haber mantenido contactos con el equipo de Lawrence Stroll, pero solo para el GT World Challenge Europe de este año.

"¡Es mucho dinero!El único contacto que he tenido con ellos fue sobre un GT3 para este año, eso es todo. No hay mucho que decir realmente, porque no hay nada", expresó en declaraciones que recoge 'Planet F1'.

La idea de 'Mad Max' es que su equipo de GT corriera con un Aston Martin en el campeonato de este año, pero de la Fórmula 1, por el momento, no quiere hablar. Eso sí, deja el balón en el tejado de los de Silverstone.