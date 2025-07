La desolación de Leclerc en Silverstone: "Ha sido una de las peores carreras de mi vida"

"No he acertado..."

Charles Leclerc no levanta cabeza. Cuando parecía que el monegasco no podía ir a peor, tuvo que afrontar cruzar la línea de meta en decimocuarto lugar en Silverstone. Leclerc pagó cara la aparición de los múltiples 'coches de seguridad' y algunos errores que le hicieron salirse de la pista pero sobre todo, su decisión de parar en la salida.

En cualquier caso, la desesperación del joven piloto era más que evidente sabiendo que Silverstone era un circuito en el que se esperaba mucho más de él y de una escudería como Ferrari. Para colmo de Leclerc, Lewis Hamilton fue el único de la escudería italiana que se llevó algo positivo a casa tras terminar en cuarto lugar.

Charles se derrumbó al término de la carrera: "¿Puedo decirlo? Ha sido un desastre. Probablemente una de las peores carreras de mi carrera en cuanto a cómo me he sentido, de ritmo, incluso cómo controlar el coche y mantenerlo en pista".

La decisión de para al principio condicionó el resto de la carrera según Leclerc: "Esa decisión de parar... ha sido un poco... ahí se torció todo", reconocía. "En la vuelta de formación, eso también ha sido culpa mía. He sido yo quien arriesgó. Hoy no he acertado mucho".

"Muchos errores, sin ritmo en absoluto. Puedes cometer errores cuando haces buenas vueltas, pero cuando te falta un segundo y sigues cometiendo errores, es chocante. El ritmo era malísimo. No sé si hubiera terminado en los puntos siquiera... bueno, quizás sí, con una carrera normal, manteniendo los neumáticos del principio. Pero me estaba costando muchísimo", ha reconocido el monegasco en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.