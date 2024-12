El padre de Verstappen mantiene su posición contra Horner: "¿Si me arrepiento? No, en absoluto"

"Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará", dijo Jos Verstappen en marzo sobre Christian Horner, el jefe de Red Bull. Y no se arrepiente de aquellas palabras. Ni mucho menos. Lo ha dicho después del Gran Premio de Abu Dabi.

"No, en absoluto", respondió el padre de Max cuando le pregunta 'De Telegraaf' sobre si se arrepiente de estas palabras.

"Claro que me involucro en eso. Lo veo todo y creo que estoy en posición de decir algo al respecto, si me ponen en un aprieto, daré mi opinión. Nunca perjudicaré a Max. Miro el panorama general, al final, mantengo todo lo que he dicho", dice Jos una vez que su hijo es cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

También ha querido analizar la temporada de Red Bull sólo a nivel deportivo: "Fue un año menos agradable con todos los peligros que rodearon al equipo, pero termina con momentos destacados y eso es positivo. Todo resultó muy diferente de lo que había pensado de antemano".

"Tanto a nivel deportivo como en lo que le rodea. Al principio de la temporada, Red Bull todavía parecía muy fuerte, pero Max dijo después de algunas carreras que el coche no era tan bueno como la gente pensaba", continuó. "Y hasta qué punto todo el ruido alrededor del equipo ha tenido un impacto en el rendimiento deportivo, eso siempre es difícil de precisar", reconoce Jos.

Horner sigue en su puesto... y no se va a marchar. Sobre todo después de un nuevo título al frente de la escudería Red Bull.