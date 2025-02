Russell mantiene su enfado con Verstappen: "¿Hablar con él? No tengo ninguna intención..."

George Russell ha tendido la mano a Max Verstappen, aunque mantiene su enfado. "No vamos a volver a ser mejores amigos, eso es seguro", comentó el británico este martes antes de la presentación oficial del mundial de la Fórmula 1.

El de Mercedes y el de Red Bull mantuvieron una gran rivalidad en los dos últimos grandes premios del año pasado. A pesar de que el piloto de 27 años ha apartado su enemistad con el cuatro veces campeón de F1, le mandó una advertencia de cara a esta temporada en una entrevista en la 'BBC Sport': "No me preocupa él ni su forma de conducir. No voy a cambiar mi forma de luchar contra él ni contra otros conductores".

Desde que finalizó la temporada, ninguno de los dos pilotos ha acercado posturas con el otro. El piloto de la escudería alemana desveló no tener ningún interés en conversar con el piloto de Red Bull: "No tengo ninguna intención de hacerlo, para ser honesto".

Russell, contundente contra Verstappen

Para Russell será su séptimo año en la Fórmula 1. En una entrevista a 'Motorsport' dejó claro que no iba a permitir que le "faltaran al respeto": "No voy a aceptar que me mangoneen y me falten al respeto tan abierta y públicamente".

"El año pasado me sentí un poco frustrado al ver cómo se desarrollaba todo en la parte delantera. La forma en que Max pilotaba, siendo más duro e intimidando a los demás, demostrando en todo momento su agresividad de una manera a la que nadie se enfrentaba", reveló el piloto nacido en Reino Unido tras los enfrentamientos del neerlandés con los pilotos, él incluido.

Russell confesó tener unos valores y principios muy firmes que le habían llevado a no permitir según qué acciones del actual campeón: "Esa fue la principal razón. He visto a mucha gente en la vida presionar y empujar a los demás para conseguir lo que quieren. Hace falta alguien que se enfrente a ellos, y nadie lo ha hecho".

"Pensé en todo lo que había pasado, desde las payasadas que hizo al volante hasta lo que dijo fuera de la pista. No era aceptable y había que hacer algo", ha dicho para finalizar George.