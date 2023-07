La temporada 2023 de Fórmula 1 ha dejado que hay un equipo por encima del resto y, sobre todo, un piloto. Max Verstappen, de la mano de su Red Bull, ha ganado nueve de las primeras oncecarreras dejando claro que va directo a por su tercertítulo mundial.

Aún así, el neerlandés no piensa levantar el pie del acelerador y, si se dan las circunstancias, intentará ganar todas las carreras que quedan. De esto mismo ha hablado Max en los prolegómenos del GP de Bélgica, asegurando que le gustan "las carreras en solitario".

Sin embargo, es consciente de que, por el bien del espectáculo, las carreras deberían de estar más reñidas: "Para la categoría sí. Pero por mi parte y la del equipo, trabajamos para hacer que la brecha sea más grande. Ese es nuestro objetivo".

"No me importa competir en pista, ya he hecho muchas carreras en mi vida. Y además, no es necesario que tengas que hacer eso en cada carrera", añade el neerlandés.

Asimismo, también confiesa que el coche de este año es notablemente superior al anterior: "Es mejor que el año pasado, también es probablemente un poco más fácil de configurar. Tiene un buen equilibrio, sinceramente".

"Quiero decir, está claro que algunas carreras son mejores que otras. Por ejemplo, incluso el fin de semana pasado, el sábado no estaba contento y luego, el domingo, obviamente sí lo estaba. Hay muchas cosas a las que hay que prestar atención para optimizar realmente todo", concluye el bicampeón.

Ahora, con 281 puntos en el Mundial de Pilotos y 110 de ventaja respecto a 'Checo' Pérez, Max tiene la posibilidad de convertirse en tricampeón y entrar, aún más, en el olimpo de la historia de la Fórmula 1.