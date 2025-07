Agostini se deshace en elogios a Márquez: "Ha demostrado a todos cómo se conduce"

La leyenda del motociclismo Giacomo Agostiniha concedido una entrevista para el podcast italiano 'Dentro il GP' en la que ha opinado con contundencia sobre el panorama actual del campeonato.

El italiano, como no podía ser de otra forma en un análisis de la temporada, ha comentado el fenómeno Marc Márquezy ha elogiado al ilerdense como uno de los más grandes.

"Márquez ha dado un gran espectáculo porque ha demostrado a todos cómo se conduce, ha mostrado su habilidad y su picardía en carrera, no entiendo cómo alguien puede decir que eso cansa", declaraba el expiloto que comparaba a Marc con Sinner para responder a aquellos que critican su superioridad y tachan a la competición de aburrida.

"Quizá había quien aún no había entendido que Márquez es fuerte, y no sé por qué, ha ganado mucho, siempre ha sido fuerte. Ahora con Ducati, que es una gran moto, se ha encontrado bien. Me ha dicho que está feliz de estar en Ducati, que ha tenido un piloto que es de los mejores, todos lo habrían querido" añadía Agostini.

Por otro lado, ha comentado la situación de Pecco Bagnaiaquien, a pesar ser todo un campeón del mundo, ha tenido que asumir la supremacía del piloto de Cervera.

"Bagnaia lo ha sabido perfectamente, no ha sido estúpido, ha sabido que Márquez ha sido el más grande. Él también ha sido campeón del mundo, pero este año Márquez ha estado en plena forma, ha tenido hambre, ha querido demostrar que sigue siendo él" explicaba el italiano, compatriota de Pecco.

Finalmente, se ha mojado sobre el nombre que podría asaltar el trono de Marc. Obviamente, la calidad de las motos desempeñará un papel importante y Agostini ha señalado a varios pilotos que ve con potencial para competir. Sin embargo, destaca un nombre: "Si tengo que apostar cinco euros sobre quién ganará el Mundial de 2027 con los nuevos reglamentos, los pongo en Quartararo con Yamaha, que podrá luchar con Márquez".