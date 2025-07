La confusión de Carlos Sainz con su clasificación en el GP de Bélgica: "No hay nada que explique..."

Carlos Sainz ha vuelto a tener una clasificación un tanto decepcionante. El piloto español era uno de los favoritos para estar en Q3. Sin embargo, su rendimiento en la segunda ronda de clasificación respecto a la primera empeoró notoriamente.

Durante la Q1 no tuvo problemas para pasar el corte, estando siempre en el Top 10. A pesar de ello, algo sucedió en la Q2, donde el madrileño fue incapaz de encontrar el ritmo y acabó 15º: "Parece que va a llover, eso pondrá las cosas difíciles para todos. Sobre todo en Spa, y eso igual nos permite remontar. Espero que sea una carrera divertida y podamos ir hacia delante".

"Sentí bien el coche. La Q1 hemos ido rápido, como estábamos yendo todo el fin de semana. Pero por una razón que no entiendo bien, en la Q2 no hemos mejorado el tiempo de la Q1 y eso no nos ha permitido pasar a la Q3. Tenemos que analizarlo, algo ha pasado que tenemos que entender de cara al futuro", añadió.

En la Q2 no pude ir más rápido, no encontré tanto agarre como en la Q1 y la vuelta se nos escapó. Hemos probado diferentes direcciones de ‘set-up’ y balance del coche durante el fin de semana, pero no hay nada que explique por qué no hemos mejorado en la Q2 y no hemos entrado en la Q3", señaló.

Por parte de su compañero, Albon logró una gran 5ª plaza en la Q3: "Tenemos ‘set-up’ diferentes, pero me sentí bien en la Q1. Aunque es cierto que no encontré mejora en la Q2. Lo analizaremos con el equipo y veremos qué es lo que podría haber sido"