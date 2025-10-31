La confesión de Russell sobre los rumores que vinculaban a Verstappen con Mercedes

El piloto británico ha explicado cómo vivió los momentos en los que su asiento en su equipo podía ser ocupado por el neerlandés a pesar de su buen rendimiento en el 'Gran Circo'.

George Russell está firmando una de sus mejores temporadas en el 'Gran Circo'. El piloto de Mercedes suma ocho podios y dos victorias que lo alzan hasta la cuarta posición del campeonato del mundo. Únicamente por detrás del tetracampeón Max Verstappen y los dominadores McLaren.

A pesar del rendimiento del británico, a mitad de temporada surgieron fuertes rumores que apuntaban al neerlandés como el nuevo fichaje de Mercedes en 2026. El movimiento estaría motivado por la caída del rendimiento de Red Bull y pondría el peligro la continuidad de Russell.

Sin embargo, Max confirmó que permanecería en su equipo antes del parón veraniego y zanjó el tema. Aún así, ahora, el de Mercedes ha sido preguntado por su gestión de la situación cuando su futuro era incierto.

"Simplemente buscas las diferencias más pequeñas, lo que te permita subir un peldaño más en tu nivel. Es una combinación de la confianza que tengo en mis propias habilidades, la confianza en el coche que tengo debajo y la confianza en el grupo de ingenieros que influye directamente en mi rendimiento", explicó en declaraciones recogidas por 'MotorSport'.

Las especulaciones nunca distrajeron al piloto de su objetivo, maximizar el rendimiento en pista. Un rendimiento espectacular en 2025. También, en parte, gracias a la ayuda que atesora: "Tengo un gran equipo fuera del circuito que me prepara mentalmente para cada carrera".