Mercedes 'carga duramente' contra el título de Verstappen en 2021: "Un lunático destruyó..."

Toto Wolff lanza una dura crítica contra el Michael Masi, comisario de la FIA que autorizó la reanudación de la carrera que permitió a Verstappen adelantar a Hamilton en la última vuelta.

Mercedes no olvida lo ocurrido en aquel histórico Gran Premio de Abu Dabi. Dentro de unas semanas se cumplirán cuatro años desde que aquella carrera le diera a Max Verstappen su primer título de la Fórmula 1 y le quitara a Lewis Hamilton su octava corona.

El británico, de haber ganado, se hubiera convertido en el piloto con más Mundiales de la historia en solitario (ocho). Pero una última vuelta agónica terminó alzando a Verstappen a lo más alto del Olimpo del 'Gran Circo'. Mercedes consideró que dirección de carrera actuó en favor del neerlandés.

Fue, en concreto, Toto Wolff quien cargó contra el comisario de la FIA Michael Masi que decidió que se corriera aquella última vuelta tras el 'Safety Car'. Hamilton lideraba la carrera pero la aparición del 'coche de seguridad' permitió a Verstappen adelantar al británico en el último suspiro.

Casi un lustro después de ese histórico suceso, Wolff ha vuelto a dedicarle una palabras duras a Masi: "Un lunático que, en esencia, destruyó el récord del mejor campeón de todos los tiempos".

El directivo alemán, en una entrevista para 'The Telegraph', se muestra muy crítico con la decisión que tomó el comisario en un momento que ya es historia de la Fórmula 1. Para Verstappen, un recuerdo inolvidable, para Mercedes y Hamilton, una injusticia en la que ya solo les queda la protesta.