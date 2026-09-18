Exteriores confirma que 'El Trompas' habría confesado el asesinato de Claudia Tacoronte en México

Los detalles l ministro de Exteriores español ha dado las gracias a las autoridades mexicanas por la "rapidez" en las investigaciones sobre el asesinato de la española, de solo 21 años. Aunque no ha dudado en pedir que se llegue "hasta las últimas responsabilidades" y que "todos aquellos que hayan estado implicados en este hecho respondan ante la Justicia".

Paco 'el Trompas' ha confesado el asesinato de Claudia Tacoronte en México, apenas 24 horas después de su detención. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó que Francisco Javier M. admitió haber apuñalado a la joven tras un forcejeo por un robo. Albares agradeció a las autoridades mexicanas por la rapidez en la investigación y pidió que todos los implicados respondan ante la justicia. La Fiscalía de Morelos imputará a 'El Trompas' por feminicidio, lo que podría conllevar una pena de hasta 70 años. La embajada y el consulado de España en México están apoyando a la familia de la víctima.

Tras la detención de Paco 'el Trompas', solo 24 horas después, ha confesado el crimen de la estudiante española Claudia Tacoronte en México. Según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este mismo viernes Francisco Javier M. ha reconocido haber apuñalado a la joven. Según parece, tras forcejear por un robo.

En un audio difundido por Exteriores, el propio Albares ha explicado que ha vuelto a hablar este viernes con su homólogo mexicano, el canciller Roberto Velasco. Una conversación en la que se le han dado todos los detalles de la detención del ya asesino confeso de Claudia Tacoronte.

Además, el ministro de Exteriores español ha dado las gracias a las autoridades mexicanas por la "rapidez" en las investigaciones sobre el asesinato de la española, de solo 21 años. Aunque no ha dudado en pedir que se llegue "hasta las últimas responsabilidades" y que "todos aquellos que hayan estado implicados en este hecho respondan ante la Justicia".

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro), donde se produjo el crimen, a las puertas de la Casa de la Cultura, imputará a 'El Trompas' como presunto autor de la muerte de la joven española bajo un delito de feminicidio. Con ello, se puede solicitar una pena máxima de 70 años de prisión.

El ministro ha insistido también en que la Embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están "a total disposición" de la familia, que llegará este viernes al país, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles "en esta situación a la familia de nuestra compatriota".

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