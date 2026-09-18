Alonso confiesa cómo se sintió cuando vio el Aston Martin de 2026: "Estuve en shock"

El asturiano habla largo y tendido meses después sobre lo duro que fue encontrarse con un coche que de repente no era ni mucho menos competitivo.

Fernando Alonso ha vivido varios meses de temporada muy duros este 2026. Las expectativas del Aston Martin eran tremendamente altas a final de 2025. La llegada del motor Honda y de un coche completamente diseñado por Adrian Newey, invitaban a pensar que Fernnado estaría en la pelea por cosas grandes.

A medida que fue avanzando la pretemporada ya se vio que la realidad distaba mucho de esa idea. Aston era tremendamente lento y peleaba con los Cadillac, recién llegados a la Fórmula 1 en términos de ritmo.

Fernando, en una entrevista publicada por la propia escudería, ha confesado cómo se sintió esos días previos al comienzo de campaña en los que se dio cuenta de que el Aston Martin no iba a poder competir por mucho. Como no podía ser de otra manera, el bicampeón reconoce que fueron momentos de incertidumbre.

"Fue un shock sentir que no íbamos en la dirección correcta. Fuimos menos competitivos de lo que esperábamos. Desde el día uno quedó claro el camino a seguir. Soy optimista sobre el futuro", asegura Fernando.

A pesar de las continuas complicadiones que ha sufrido Alonso durante la temporada. El asturiano confía en que el camino que están siguiendo ahora es el correcto y mira con optimismo de cara a la termporada que viene, con su futuro aún por resolverse.

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