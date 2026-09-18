Europa mira con preocupación el petróleo: Arabia Saudí corta el suministro a varias refinerías y Macron prepara un G7 energético

¿Qué ha pasado? Arabia Saudí ha comunicado a al menos dos refinerías europeas que no recibirán crudo durante el mes de octubre. La decisión llega después del ataque con drones que obligó a cerrar el oleoducto Este-Oeste, una infraestructura clave para transportar el petróleo saudí hasta el Mar Rojo y evitar el paso por Ormuz.

Europa enfrenta una crisis energética debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, y la reciente interrupción del suministro de petróleo saudí. Arabia Saudí ha comunicado a refinerías europeas que no recibirán crudo en octubre, tras un ataque que cerró el oleoducto Este-Oeste. Europa importaba 577.000 barriles diarios de Arabia Saudí, y la inseguridad en estas rutas clave afecta el suministro. En respuesta, Emmanuel Macron convocará un G7 para abordar la crisis y coordinar reservas y producción. Italia, preocupada por Bab el-Mandeb, busca aumentar la presencia naval para proteger el tránsito marítimo.

Europa mira con preocupación al petróleo. Con el estrecho de Ormuz afectado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, cada vez más comprometido por la actividad de los hutíes, ahora llega una nueva amenaza para el suministro: Arabia Saudí ha comunicado a al menos dos refinerías europeas que no recibirán crudo durante el mes de octubre. La decisión llega después del ataque con drones que obligó a cerrar el oleoducto Este-Oeste, una infraestructura clave para transportar el petróleo saudí hasta el Mar Rojo y evitar el paso por Ormuz.

Según fuentes citadas por 'Bloomberg' y recogidas por 'Reuters', la compañía Aramco ha informado a varios clientes europeos de que no se les asignará crudo el próximo mes. Estos reciben habitualmente petróleo saudí mediante contratos que garantizan entregas periódicas. Antes del cierre del paso, Europa importaba alrededor de 577.000 barriles diarios de crudo procedente de Arabia Saudí.

Hay tres puntos estratégicos que explican la creciente preocupación por la energía. Por un lado, el estrecho de Ormuz, una de las principales vías mundiales para el transporte de petróleo, ha visto reducido su tráfico como consecuencia de la guerra entre EEUU e Irán. Por otro, el estrecho de Bab el-Mandeb, entre el mar Rojo y el golfo de Adén, se encuentra bajo presión por el avance de los hutíes respaldados por Irán en la costa de Yemen. La inseguridad en esta ruta amenaza una de las conexiones marítimas fundamentales entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

Y a todo ello se suma ahora el cierre del oleoducto saudí. Arabia Saudí trabaja para recuperar progresivamente su funcionamiento: está previsto que pueda reactivarse parcialmente en los próximos días y que recupere su capacidad completa en unas seis semanas, según fuentes citadas por medios internacionales.

Macron prepara un G7 para abordar la crisis energética

Esta situación ya ha provocado movimientos políticos. Por su parte, el mandatario francés, Emmanuel Macron ha anunciado que convocará en las próximas semanas un G7 dedicado exclusivamente a la energía. El presidente quiere que los países coordinen sus reservas, capacidades de producción y exportaciones además de estudiar la posibilidad de recurrir de nuevo a las reservas estratégicas de petróleo para aliviar la presión sobre el mercado.

No sería la primera vez que se utiliza esta herramienta durante la actual crisis. En marzo, los países de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo para tratar de aliviar la tensión del mercado.

Mientras Europa busca alternativas para garantizar el petróleo, Italia mira directamente al otro gran cuello de botella: el Bab el-Mandeb. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha reclamado una mayor presencia naval en el Mar Rojo para proteger a los buques mercantes y garantizar la navegación por esta vía estratégica. Italia participa ya en la misión europea Aspides y Crosetto ha planteado reforzar la presencia italiana para facilitar el tránsito de sus barcos.

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