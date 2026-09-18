Serio 'aviso' de Márquez sobre Acosta para...¿meterle presión?: "No lo descarto..."

El ilerdense, tras unos libres en los que Pedro ha demostrado tener algo más, no solo le coloca como candidato a ganar el gran premio, también a hacerse con el título.

Marc Márquez encara un nuevo fin de semana de campeonato como líder por primera vez en 2026. El de Cervera asaltó el trono el pasado gran premio en Misano y dio un golpe encima de la mesa sobre sus aspiraciones al título de MotoGP.

MotoGP llega a Austria con un candidato algo llamativo. Pedro Acosta ha sido el más rápido de los entrenamientos libres y eso le coloca, según el propio Marc, como favorito a llevarse la victoria precisamente en 'Casa KTM'.

"Aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido. Entonces, de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%", asegura Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Sin embargo, Márquez va algo más allá con su futuro compañero de equipo. A las Aprilia oficiales y la de Ai Ogura, el ilerdense añade a Pedro como un posible rival directo en el Mundial. Marc es consciente de que Acosta es posiblemente uno de los que peor lo tenga.

Aún así, el nueve veces campeón del mundo no se fía: "Bueno, pero no lo descarto para el título, Pedro. Pero bueno, es el que está más lejos, pero no lo descarto, ya te digo. Quedan ocho carreras y en siete yo estaba 100 puntos detrás. Pedro creo que está a 60 o 70, no está más, entonces está vivo por el Mundial".

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