Trump dice que ha llegado a un acuerdo con Dinamarca para el "control permanente sobre la seguridad" de Groenlandia

Los detalles El presidente de EEUU ha hecho el anuncio después de meses de mostrar sus ambiciones expansionistas sobre Groenlandia.

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorga el control permanente sobre la seguridad y otras necesidades en Groenlandia, sin costo para su administración. Trump ha justificado este pacto por la presencia militar rusa y china en la región del Ártico. Bajo su dirección, Estados Unidos colaborará con Dinamarca y Groenlandia para garantizar la seguridad de ambos territorios, prohibiendo bases adversarias sin aprobación. Además, se establecerá una amplia presencia militar en Groenlandia, trabajando con los ciudadanos locales. Trump ha calificado el acuerdo como un logro histórico para Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha anunciado este viernes que Washington ha llegado a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" en Groenlandia.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", ha señalado en redes sociales, donde ha asegurado que el acuerdo no conllevará "ningún coste" para su administración y que "resuelve por completo todas" sus "numerosas preocupaciones", tras meses justificando sus pretensiones sobre Groenlandia aduciendo una supuesta presencia militar rusa y china en la isla y la región del Ártico.

"Bajo mi dirección, hemos colaborado con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tenga para siempre plena capacidad para hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de garantizar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de Estados Unidos", ha manifestado en una extensa publicación en la que ha celebrado que el acuerdo tiene una "vigencia indefinida". "¡No tiene fin!", ha reiterado.

En la misma línea, Trump ha subrayado que "a partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia" sin su "aprobación expresa por escrito".

Anuncia una "amplia" presencia militar en la isla

De esta forma, el inquilino de la Casa Blanca ha avanzado que su Ejecutivo empezará "de inmediato" a trabajar para establecer una "amplia" presencia militar en la isla, en concreto en "la zona adecuada", a lo que ha añadido que para ello colaborarán con los ciudadanos groenlandeses.

"Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será muy apreciado por el pueblo estadounidense (...) Se trata de un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial", ha expresado Trump, antes de sacar pecho de que "ninguno" de sus predecesores ha sido capaz de llevar a cabo lo que ha tachado de "solución magnífica" para los tres territorios y sus aliados.

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