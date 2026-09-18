¿Cambiaría la FIA el reglamento para evitar que Alonso se retirara? Ojo a la sospecha del jefe de Williams

James Vowles no ve muy claro que el máximo organismo de la Fórmula 1 modifique el reglamente con tal de complacer a los pilotos. Un escenario así complicaría la continuidad de Fernando en el 'Gran Circo'.

Que Fernando Alonso siga pilotando en la Fórmula 1 en 2027 depende básicamente de dos cosas: que Honda sea capaz de diseñarle un motor competitivo y de que la FIA modifique de alguna manera el reglamento de cara a la siguiente temporada.

Fernando ya ha arremetido en varias ocasiones contras la nuevas normal. La última vez llegó a asegurar que incluso su jefe de prensa sería capaz de pilotar el Aston Martin haciendo referencia a la poca dificultad que ofrecen estos monoplazas a la hora de adelantar.

Ben Sulayem, jefe de la Fórmula 1, ya reconoció que había hablado con Fernando para convencerle de que se quedara. Sin embargo, James Vowles, jefe de Williams y de Carlos Sainz, sospecha que no se va a hacer mucho desde la FIA para cambiar las normas, por lo que la continuidad de Fernando se complica.

"Creo que, para que cambiemos las normas, el único foro en el que podemos hacerlo es en las Comisiones de la F1. Y ahora mismo no hay suficiente interés. La unidad de potencia, sin duda, no la podemos cambiar, porque los fabricantes de unidades de potencia no podrían adaptarse a ello a estas alturas. Y en cuanto a la aerodinámica, cambiarla ahora echaría por tierra el trabajo que mucha gente ha estado realizando ya", reconoce Vowles en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El directivo es bastante pesimista con la idea de que las reglas cambien: "Así que no creo que consigan los votos necesarios para hacerlo. Y, normalmente, hablamos de eso entre bastidores. Así que, si se trata de reglamentos estructurales en cuanto al coche y la unidad de potencia, no".

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