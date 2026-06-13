Tremenda reacción de Stroll al detener el récord de Alonso en clasificaciones: "Me importa una mie***"

El canadiense, visiblemente disgustado con el rendimiento del Aston Martin, le quitó toda la importancia del mundo al hecho de que, por primera vez tras 42 clasificaciones, haya quedado por delante de Fernando.

Fernando Alonso y Lance Stroll está viviendo una auténtica pesadilla pilotando el Aston Martin. En la carrera del Gran Premio de Barcelona, ambos pilotos saldrán desde la última fila de la parrilla.

Fernando partirá último y Lance penúltimo tras una 'qualy' que delata por completo el terrible rendimiento del Aston Martin en el séptimo gran premio del años. Los dos están hartos de pilotar un monoplaza que es de todo menos competitivo.

En la clasificación de Barcelona se ha producido un hecho muy notable. Lance Stroll, tras 42 grandes premios, ha puesto fin a la racha de Alonso superándole en las sesiones de 'qualy'. Hacía poco más de dos temporadas que el canadiense no superaba al español en una clasificación.

Aún así, Lance se ha encargado de dejar claro la poca importancia que le da a ese dato. "Me importan una mie***", ha exclamado Stroll para 'The Race' cuando le han preguntado por ese suceso.

El canadiense, visiblemente enfadado con el resultado de la sesión, ignora el dato de cara a una carrera en la que, tanto él como Fernando, volverán a estar destinados a sufrir.