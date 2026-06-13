Aston Martin toca fondo en Barcelona: "Tenemos muy mal motor, problemas con el cambio..."

Fernando Alonso ha detallado uno por uno la cantidad de problemas que le han hecho quedar último en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Aston Martin firma el peor fin de semana de la temporada. Lo triste es que en cada Gran Premio parece repetirse esta dinámica. Sin embargo, Barcelona ha sido un completo desastre. Los pilotos de la marca británica han acabado a un segundo de diferencia de los Cadillac, a dos de la Q2.

Un desastre que se repite y se agudiza semana tras semana. Mientras el resto de equipos continúan desarrollando su monoplaza, Aston Martin lleva desde comienzos de temporada encomendándose a la segunda mitad del año. Esto les ha llevado a ser a día de hoy el peor coche de la parrilla a un segundo del siguiente.

Es casi humillante que un equipo recién llegado como lo es Cadillac haya clasificado en el circuito donde más claro se ven los rendimiento de los coches un segundo por delante de Aston Martin. Sin embargo, no se esperan mejoras en Silverstone, tal y como repite cada fin de semana Fernando Alonso.

"Entiendo que queráis martirizar al equipo pero la situación es la que es. Enhorabuena por ello.. Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría", señaló el piloto asturiano.

"Hemos sido muy claros, en la 2ª parte del año llega un coche nuevo y un motor nuevo. Optamos por esta estrategia y lo repetimos cada finde. En Austria, también seremos últimos en clasificación. En algunas curvas he tenido una especie de freno de mano, con las ruedas traseras bloqueadas, y en otras curvas he tenido la mitad del acelerador abierto mientras frenaba y me iba recto. Cada vuelta es una moneda al aire", concluyó.