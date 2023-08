Álex Palou ha pasado del 'amor al odio' con McLaren. O, más que al odio, a la decepción. A lo "decepcionante", según palabras de Zak Brown, jefe de la escudería. Según palabras del mandamás de los de Woking, quien ha dado su versión ante los medios de lo que sucedió con un piloto que ha roto su contrato con la marca papaya.

"Nos informó de que no tiene intención de cumplir con su contrato ni en la IndyCar ni en la Fórmula 1", comienza Brown.

Y continúa: "Tenemos un contrato, y hemos iniciado ya un proceso legal contra él como persona física y como unidad de negocio".

Porque Palou, que iba a ser piloto de McLaren y que incluso ha rodado con el coche naranja, parece que va a renovar con Chip Ganassi, su actual marca. Ahora empiezan las dudas de si es por el gran momento que viven tanto Lando Norris como Oscar Piastri.

"No sé qué es lo que tenía en la cabeza porque no he hablado con él. Las cosas se mueven rápido en F1. Los pilotos se pueden romper una muñeca. De Vries no estaba en radar alguno y de repente subió a un F1", cuenta.

Y deja claro que está más que decepcionado con Palou: "Teníamos una muy buena relación y ni se ha comunicado conmigo directamente. Con todo lo que hemos hecho por él y las oportunidades que le hemos dado..."

"No tiene nada que ver con McLaren. La relación era muy fuerte. Nosotros nos tomamos muy en serio la relación con nuestros pilotos. Y cuando te decepcionan de esa manera...", cuenta Brown en palabras que recogen en 'As'.