Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que Newey mintió al decir que el túnel de viento necesitaría dos años para funcionar a la perfección.

Fue una declaración realmente sorprendente. Adrian Newey dijo que al simulador de Aston Martin le quedaban al menos dos años para funcionar a la perfección. Algo que no era verdad. Ahora Andy Cowell, jefe del equipo, ha desvelado que el ingeniero le mintió a 'Motorsport'.

Así lo desvela Cowell después del Gran Premio de Singapur: "Después de que Adrian concediera esa entrevista, cuando se marchó de la misma, se acercó a mí y me susurró al oído: 'Acabo de decirles que es un handicap de dos años porque sé que esa afirmación empujará a la gente del equipo'. Luego nos reímos juntos".

Al escuchar esas palabras sí se produjo la reacción en la fábrica de Silverstone: "Están apretando para que el simulador sea más representativo, y también para que el entorno de la cabina del coche sea más representativo. Se ha trabajado duro conjuntamente para mejorar aún más ese aspecto, y también para asegurarnos de que Adrian no se centre en eso...".

Celebra el "espíritu de equipo" que se vive en Aston Martin desde su llegada: "Todos tenemos cierto orgullo por las cosas en las que trabajamos".

"En todos los departamentos del equipo Aston Martin es exactamente igual. La gente que se ocupa del simulador 'driver-in-the-loop' obviamente se tomó mal esos comentarios, pero la forma en que han respondido es precisamente trabajando aún más duro", dice para cerrar Cowell.

En conclusión, el simulador de Aston Martin sí está calibrado y funciona a la perfección en la fábrica. Y esa es una muy buena noticia para el 2026 de Fernando Alonso.