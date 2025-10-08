La presidenta de Amama, contra la Junta por el retraso en el cribado del cáncer de mama: "Para ellos es supervivencia política, para nosotras, supervivencia vital"

Ángela Claverol, presidenta de AMAMA Sevilla, habla en directo con Antonio García Ferreras sobre el escándalo de las mamografías en Andalucía. Lamenta que ninguna de las más de 100 mujeres que se reunieron en la asociación haya recibido una llamada de la Junta para ser informada.

"No hay justicia para pagar esto", confiesa Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla nada más comenzar su entrevista en Al Rojo Vivo. Este mismo martes, la asociación reunió a unas 60 mujeres que estaban dispuestas a demandar a la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

No obstante, lamenta que las denuncias, que asegura se van a interponer todas las que sean necesarias, "no van a resarcir esto". De todas las mujeres que se reunieron, vía presencial y online, en AMAMA, a ninguna les habían llamado desde la Consejería de Salud para informarlas: "Fue terrible. A ninguna de las más de 100 que estaban allí las habían llamado. Ninguna. Ni siquiera a una".

"Que estarán llamando, ¡pues que me digan quién! No les importamos", clama la presidenta, quien asegura que no se va a meter en política, ni en colores ni en partidos, pero asegura, contundente, que "ellos lo ven como una supervivencia política, nosotras como supervivencia humana".

Claverol reconoce y admite que quiere confiar en el sistema, que quiere, dice, tener esperanza; sin embargo, "aún ni siquiera han contestado dónde estaba realmente el problema, que digan cuándo van a atender a las mujeres andaluzas, porque ellas, a lo mejor, están haciendo su vida sin saber que tienen cáncer de mama, y a lo mejor, cuando se lo detecten, ya está en un estadio avanzado", lamenta Claverol.

"Y eso es lo que realmente nos tiene que importar, no si dimite o no [la consejera]. No hablamos el mismo idioma", reprocha. Además, reconoce algo que le parece muy triste: "Una de las mujeres que estaba en la reunión me dijo que había perdido la fe en la política". Y muchas otras asintieron. "¿Tan poco importamos?", lamenta. En el vídeo podemos ver esta intervención de Claverolen Al Rojo Vivo.