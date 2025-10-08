Brutal 'palo' de Pierre Gasly a Alpine: "Somos tan lentos que no es físicamente exigente..."

El piloto francés dice que en Singapur fueron tan lentos que no se pudo ni cansar pilotando: "No es divertido ir así...".

Pierre Gasly y Franco Colapinto, otra vez en la parte trasera de la parrilla. El Gran Premio de Singapur fue muy frustrante para ellos. El francés ha dicho que ni se cansó porque el coche iba demasiado lento. Unas declaraciones que no dejan en buen lugar al equipo que dirige Flavio Briatore.

En palabras a 'Motorsport', Gasly lamenta la situación de la escudería: "Fuimos demasiado lentos como para que resultara físicamente exigente".

"En este momento simplemente no es divertido pilotar así. No somos lo suficientemente competitivos como para pelear de verdad. Es frustrante...", dice un Gasly que está atravesando una de sus peores temporadas en Fórmula 1: es decimosexto en el mundial con sólo 20 puntos.

No consigue aumentar su casillero desde el Gran Premio de Bélgica, hace ya más de dos meses: "Sinceramente, los últimos fines de semana no han sido lo suficientemente buenos. Da la sensación de que no conseguimos poner las cosas en su sitio".

Porque por mucho que intenten apretar, el coche no da para más: "Intentas presionar al coche de delante, forzarlo a cometer un error. No puedes hacer mucho más".

Espera el galo que de aquí a que acabe el curso (quedan seis carreras) puedan sumar algún puntito más antes de pensar en las nuevas normas del año que viene: "Ahora tenemos que sentarnos con el equipo, hablar de las cosas y trabajar juntos en ello... no nos queda otra".

Alpine ha centrado todos sus esfuerzos en las nuevas normas de la Fórmula 1. No han desarrollado su coche de este curso. Y eso está frustrando tanto a Gasly como a un Colapinto que sigue sin saber lo que es puntuar. Está siendo un 2025 realmente complicado para ellos.