El GP de Qatar ha quedado marcado en el calendario del Mundial. Los Pirelli, el calor y el cómo acabaron prácticamente el cien por cien de pilotos al acabar la prueba ha servido para calificar de 'infernal' la prueba de Losail. Todo, además, unido a los límites de pista que de nuevo se erigieron en protagonistas.

Porque la clasificación no acababa con el paso por bandera a cuadros. Porque había que esperar. Esperar a ver si el tiempo servía o si no. A esperar a ver si el crono se borraba o si no. Alguno se quedó fuera por cruzar la línea blanca... y el revisar las curvas 12 y 13 tampoco ayudó.

Ahora, ya sabemos tanto cuántas vueltas se borraron el fin de semana como quién tiene el honor de ser el que más veces visitó lo que hay al otro lado de las líneas blancas.

Se borraron 127 vueltas

En total, fueron 127 giros los que se eliminaron, distribuidos en 22 en la clasificación, 31 en la 'qualy' para el sprint, 23 en la carrera corta y 51 en la principal del domingo.

En ese sentido, se borraron todas las vueltas en las que alguien traspasó con sus cuatro neumáticos las líneas de la pista, independientemente de que ganase ventaja o de que no.

Valga de ejemplo. Fernando Alonso, quien vio cómo le borraban su giro en Q3 el sábado, también vio dichas vueltas borradas en sus dos salidas de pista en la carrera larga.

Stroll, líder

Pero no, él no fue quien más vueltas vio borrar de su casillero. Fue su compañero, Lance Stroll, que en total vio cómo se le eliminaban un total de 13 vueltas.

El podio lo completan Alex Albon y Pierre Gasly, con once cada uno. Tras ellos, Leclerc, con nueve, y Lando Norris y Sergio Pérez con ocho.

En dicha clasificación, Fernando Alonso fue décimo con seis giros borrados. Carlos Sainz, que no corrió el domingo, es undécimo con cinco.

Verstappen, prácticamente perfecto

La casi perfección la marcó Max Verstappen. El neerlandés, ganador de la carrera larga, tan solo tuvo una vuelta eliminada en su haber.