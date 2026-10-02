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No se marcará 'un Alonso'

La incrédula reacción de Norris cuando le preguntan por Fernando Alonso

El vigente campeón del mundo desconocía que el asturiano ha renovado su contrato con Aston Martin.

Fernando Alonso y Lando Norris Fernando Alonso y Lando NorrisGetty

La renovación de Fernando Alonso ha sido una de las preguntas más recurrentes durante las ruedas de prensa de los pilotos en la previa del Gran Premio de Bahréin que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang.

Muchos se han rendido ante el bicampeón del mundo de Fórmula 1, que pilotará al menos hasta los 46 años, pero había quien ni sabía que el '14' había renovado.

Es el caso de Lando Norris, que cuando en 'Bein Sports' le comentaron si se marcaría 'un Alonso', dejó una incrédula reacción.

"No hay opción", afirmó el vigente campeón del mundo después de preguntar hasta en dos ocasiones si era cierto que había prolongado su contrato.

"¿Pero en Fórmula 1 o en el motorsport en general?", le replicó el periodista, que se encontró con una tajante respuesta.

"En general. Quiero irme a casa y relajarme, luego viajar con mis amigos y formar una familia", señaló Norris.

"No quiero quedarme aquí para siempre, así que intento aprovechar al máximo el tiempo que paso aquí", zanjó.

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