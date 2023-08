Fernando Alonso ha creado un buen 'hype' en redes sociales con la 33. Con su misión, su nueva misión, en la Fórmula 1. El asturiano, bicampeón del mundo, es tendencia con facilidad y frecuencia tanto por sus actuaciones en el Aston Martin como por esa mentalidad y forma de ser que le hace ser uno de los pilotos más queridos y respetados de la parrilla de F1.

Y también fuera de la misma, porque el gran público lo tiene claro. Porque está creando tendencia en redes sociales, se llame Twitter, X o como sea. Fernando es único, y bien sabe del poder que tiene en este mundillo.

Bien sabe lo que ha creado con el 'cómo que 33'. Con 'El Plan' en Alpine. Con 'La Misión' en Aston Martin. Con unas carreras en el presente 2023 que han creado tanta o más expectación, tanta o más ganas de F1 en España, que en esos años en los que salió campeón. Que en esos años en los que pudo salir campeón.

Porque la ilusión está. Sigue. Continua ahí. Sí. Ahí se mantiene a pesar de estas últimas pruebas en las que el rendimiento no ha sido el que se querría. En las que la cosa no ha salido como sí salía a comienzos de curso. Con todo, Fernando sigue siendo un fenómeno en redes.

"Vivimos en un mundo digital"

La 'Alonsomanía' está, directamente, desatada: "Vivimos en un mundo digital. Sería un error no sumarse a él".

"Hay que tener sentido del humor, y reírte de ti mismo", cuenta en palabras en 'DAZN'.

En ese sentido, habla sobre esos rumores de una posible cuenta secreta: "Hacen cábalas de que si he visto tal comentario y respondí aquello. Lo veo. Lo veo y lo sigo... pero no, no tengo ninguna".

"Hay gente que me para, que me da las gracias..."

Está ciertamente sorprendido por todo lo que está viviendo: "Hay gente que me para por la calle, que me da las gracias... y se me olvida si les hice algún favor".

"Pero me las dan por esas mañanas madrugando en Australia, por esa carrera que han visto en verano en el chiringuito... Me ha sorprendido y me ha chocado", sentencia.

Fernando Alonso, en este parón estival en la F1, es tercero en el Mundial con un equipo Aston Martin que también ocupa el puesto de bronce en el campeonato de constructores.

En Zandvoort, en Países Bajos, llegará según parece un buen paquete de actualización para el AMR23.