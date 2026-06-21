Terrible aviso de Honda sobre las esperadas mejoras de Alonso: "No cambiará..."

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Koji Watanabe, jefe de la marca japonesa, habla sobre el inicio de temporada con Aston Martin y de las complicaciones que han surgido este año. Además, pronostica cómo podrían afectar las mejoras al monoplaza.

Aston Martin no ha empezado la temporada con buen pie. Tras las primeras siete citas de la temporada, el equipo británico está muy por detrás del resto de coches. Una situación de auténtica pesadilla para los de Silverstone en un primer año de asociación con Honda que no ha cuajado.

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha hablado sobre estos problemas que están surgiendo en su año de debut con Aston Martin: "Es importante reconocer que la situación actual es diferente a la época en la que trabajábamos con Red Bull".

"La normativa es bastante complicada. Se trata de una nueva colaboración con Aston Martin, el combustible es de Aramco, un nuevo socio, y el lubricante es de Valvoline, que también es nuevo. Así que todo es nuevo para nosotros y no es fácil", comentó Watanabe, en una entrevista para la web oficial de la Fórmula 1.

Una tesitura muy complicada, que no agrada ni a Honda ni a Aston Martin. Sin embargo, la esperanza de británicos y japoneses pasa por las mejoras de verano, y la llegada de la segunda versión del monoplaza para Fernando Alonso y Lance Stroll: el AMR26B.

Aunque el jefe de la marca nipona ya avisa de que estas mejoras no cambiarán la situación de forma inmediata: "La colaboración con Aston Martin es bastante reciente y creo que se necesita tiempo para construir una relación sólida".

"Esto no cambiará drásticamente la situación de la noche a la mañana, por lo que nuestro enfoque no ha cambiado y continuaremos trabajando con una perspectiva a largo plazo", concluyó el jefe de Honda dejando por los suelos las esperanzas de Alonso.

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