Los malos resultados pueden con Aston Martin: "Nos está afectando a todos y se nota en el garaje"

La escudería británica no ha ocultado la frustración que están viviendo carrera tras carrera al no poder rendir de forma óptima como pretendían al comienzo de temporada.

La desesperación es notable en el garaje de Aston Martin. No hay día en el que la escudería británica reciba un nuevo varapalo, y la frustración es visible en las caras de los principales dirigentes del equipo. Tal es así su situación, que Mike Krack, jefe del equipo en pista, ha confirmado la debacle que están atravesando.

"Sí, estoy de acuerdo. Esto es algo que está afectando a todo el mundo. Se puede sentir. Se puede notar en el garaje. Se puede ver especialmente con los pilotos. Es una situación muy difícil", asegura Krack en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A pesar de no ocultar el estado de ánimo del conjunto, Mike ha reiterado la confianza que deposita cada uno de los trabajadores de Aston Martin F1 en Adrian Newey para resucitar al equipo: "Pero por otro lado, tenemos un líder fuerte. Se tomó una decisión y nos corresponde a todos comprometernos con esa decisión. Aunque sea difícil".

Por el momento, los de Silverstone tienen el objetivo puesto en resolver poco a poco los inconvenientes que han ido sufriendo hasta recibir la ayuda del sistema ADUO. "Estos problemas persistirán. Tienes que resolverlos antes de que llegue lo demás", añade Krack.

Por último, el jefe de pista ha enumerado los principales problemas que deben resolver para mejorar el rendimiento del AMR26. "La manejabilidad, los cambios de marcha, cómo está reaccionando toda la unidad de potencia, la gestión de la energía...", concluye.