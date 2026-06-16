"Necesitamos más tiempo": Honda asume la realidad y plantea alternativas para Aston Martin

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, ha destacado dos posibles escenarios a elegir de cara a desarrollar las mejoras del motor y el chasis, además de los problemas surgidos con el personal.

Honda se encuentra en una posición complicada. El socio motorista de Aston Martin se ha visto superado a la hora de intentar solucionar los múltiples problemas surgidos alrededor de su unidad de potencia, aunque con la ayuda del sistema ADUO, ya prevén cómo actuar.

"Podríamos actualizar el chasis y el motor al mismo tiempo, o podríamos actualizarlos por separado. En cualquier caso, queremos tomar una decisión tras considerar cuándo es el mejor momento para introducir nuestra unidad de potencia", ha señalado Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, sobre las opciones que barajan.

Pese a las alternativas planteadas, Watanabe ha resaltado que, por el momento, van a esperar a "los resultados del desarrollo del motor", de cara a tomar una decisión interna en Honda. "Ahí tomaré una decisión sobre posibles cambios en la estructura de HRC", añade el directivo nipón.

Además, el presidente de los japoneses ha querido destacar el problema que han atravesado los fabricantes al regresar a la Fórmula 1 con el personal. "Tras abandonar la F1 en 2022 y volver en 2023, perdimos mucho personal, así que necesitamos un poco más de tiempo para volver a poner en orden nuestra estructura", ha concluido Watanabe.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido