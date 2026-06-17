Malas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin: el nuevo motor de Honda llegará con retraso

Según ha informado la 'BBC', la nueva unidad de potencia de los nipones que mejoraría el rendimiento y manejabilidad del AMR26 no se incorporará hasta finales de agosto.

No hay día en el que Aston Martin reciba un parte aciago sobre su futuro en la Fórmula 1. A pesar de las ilusiones generadas sobre las ayudas del sistema ADUO y la nueva unidad de potencia que desarrollará Honda para este verano, parece que la llegada de dicho motor se va a demorar.

Tras el GP de Barcelona-Catalunya, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll pusieron sobre la mesa varias fechas concretas para la llegada del paquete de mejoras que les aportaría un mejor rendimiento en pista. Sin embargo, tal y como ha informado la 'BBC', no todas las mejoras vendrán al mismo tiempo.

En concreto, el nuevo motor Honda, pieza clave en el funcionamiento y rendimiento del AMR26, será una de las últimas piezas en incluirse debido a un retraso en el trabajo por parte del fabricante japonés.

De esta forma, el medio británico ha apuntado al GP de Bélgica como la carrera donde las mejoras en la aerodinámica se prevé que lleguen. A su vez, la nueva unidad de potencia no estará hasta el próximo 23 de agosto, fecha en la que se celebra el GP de Países Bajos.

En conclusión, tanto Aston Martin como Alonso tendrán que seguir sufriendo por rendir de forma aceptable ante su público durante los GP de Austria y Gran Bretaña, hasta la llegada a cuentagotas de las mejoras.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido