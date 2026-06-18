Un exjefe de la F1, más duro que nunca contra Honda y Aston Martin: "Tendrán que irse a la Fórmula 2"

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Guenther Steiner, quien fuera jefe del equipo Haas, cree que tampoco el ADUO va a ayudar al equipo de Fernando Alonso a progresar.

Aston Martin sigue a la espera de ese AMR26 'B' que ya prepara Adrian Newey y que necesitan urgentemente para salir de la parte final de la parrilla de la Fórmula 1. Se espera que llegue en estas carreras de verano. Pero mientras tanto toca sufrir... y asumir que llegan y llegarán críticas muy duras.

El exjefe de Haas, Guenther Steiner, ha dicho en el podcast 'Red Flags' que Aston Martíon está más cerca de la Fórmula 2 que de la Fórmula 1.

"No es que Lawrence Stroll no lo intente. Hay muy poca gente que haya invertido tanto dinero propio en la F1 como lo ha hecho Lawrence. Creo que en Honda necesitan algo más que ADUO. Se llevará gran parte, porque lo están haciendo muy mal, ya sabes. Sin duda les ayudará, porque si siguen donde están, tendrán que irse a la Fórmula 2", dice Steiner, ahora en MotoGP.

Sabe que Lawrence Stroll no está nada contento: "No creo que esté orgulloso de lo que está pasando allí. Pero la responsabilidad recae sobre él".

"El equipo es suyo. Stefano no tiene autoridad para decir cuándo deben participar, cuándo no deben hacerlo, qué están haciendo o cómo están rindiendo. Por desgracia para la Fórmula 1, no hay ninguna norma de descenso; en la mayoría de los demás deportes, si no rindes, adivina qué: desciendes", dice sobre el empresario canadiense, padre de Lance Stroll.

Ve a Aston Martin claramente por detrás de Cadillac, recién llegado a la competición: "Aston Martin hace que incluso Cadillac quede bien, ya sabes, y Cadillac estaba tres vueltas por detrás al final de la carrera. Lo que está haciendo ahora Aston Martin es, en mi opinión, simplemente inaceptable".

"Ya no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Estás en última posición, pero a una milla de distancia, y encima tampoco terminas la carrera", cierra Steiner.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido