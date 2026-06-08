La segunda versión de Newey
El AMR26B: la esperanza de Aston Martin para salir del pozo
El equipo británico espera que la segunda versión de su coche sea la clave para poder pelear contra sus máximos rivales.
Aston Martin sigue estando muy por detrás esta temporada y el GP de Mónaco fue otra muestra más del año de pesadilla que está viviendo el equipo británico.
Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron la parrilla en la cita del Principado, algo que ratificó el mal estado de forma de los de Silverstone a pesar de que al final de la carrera, Alonso lograra el primer punto de la temporada de Aston Martin.
Aunque las esperanzas de los británicos están puestas a futuro. El equipo está trabajando en una segunda versión del AMR26, bautizada como AMR26B, que tendrá una nueva filosofía aerodinámica y una renovada unidad de potencia de Honda.
Un nuevo monoplaza que será posible gracias al ADUO, y para el que Aston Martin ya está poniendo fecha para estrenarlo. "Para Spa o para la siguiente carrera… Zandvoort. ¿Será suficiente para luchar por el liderato? No. Pero bueno, estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana", comentó el piloto canadiense, según recoge 'Motor.es'.
Esto significaría que la pesadilla de Aston Martin podría acabar en el mes de julio o en la vuelta del parón veraniego. Un coche con el que el equipo británico espera ganar unos dos segundos por vuelta para meterse de nuevo en la pelea por los puntos.
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