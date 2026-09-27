Tenso momento entre Stroll y un operario de pista en el GP de Azerbaiyán: "Dame la radio"

El canadiense se quedó fuera de la carrera después de salirse en una curva. Tuvo un encontronazó con un operario de pista que quería que se quedara en la curva hasta que se acabara la carrera.

Lance Stroll tuvo, al igual que Fernando Alonso, un fin de semana para olvidar en Bakú. El canadiense tampoco supo sacar nada positivo de un terrible Aston Martin que, en su caso, dijo basta antes de la vuelta diez.

Lance se quedó para en una de las escapatorias del circuito y tuvo que esperar a que retiraran su Aston. Fue en ese momento cuando sucedió un momento bastante tenso entre el piloto de la escudería británica y un operario de pista, que le ordenó al corredor que esperara al final de la carrera para salid de esa zona.

"No me voy a esperar aquí hasta el final de la carrera. Me voy de aquí. Dame la radio", le dijo Stroll al comisario en lo que fue sin duda una situación de bastante tensión.

El canadiense fue víctima también de una frutración que ya se extiende por todo Aston Martin, especialmente, por Fernando Alonso y el propio Lance que son los que están pagando los platos rotos pilotando un monoplaza muy lento.

Ambos terminaron abandonando el Gran Premio de Azerbaiyán en lo que se esperaba que fuera un circuito difícil para ellos. Aún así, se sigue esperando una mejora por parte de Honda de cara a intentar revertir una situación muy desesperante.

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