¿De la Rosa minusvalora a Fernando Alonso?: "Stroll es tan rápido como él"

El expiloto de Fórmula 1 y embajador de Aston Martin considera que ambos están al mismo nivel "cuando el coche funciona".

En la previa del Gran Premio de Madrid, Pedro de la Rosa se ha pasado por 'Beyond The Grid', el pódcast oficial de la Fórmula 1, donde ha sorprendido comparando a Fernando Alonso y Lance Stroll.

A pesar de que los datos le retraten, el expiloto ha querido echar un 'capote' al hijo del dueño de Aston Martin afirmando que es "súper rápido" y que "hay muchos circuitos y muchas curvas en las que es imbatible".

El embajador de los de Silverstone considera que ambos pilotos están muy "igualados": "No es que puedas decir que Lance es rápido en las curvas rápidas y Fernando... Están muy igualados. Lance es extremadamente rápido en todo tipo de curvas".

"Cuando mejoremos el coche y lo hagamos un poco más amigable para los pilotos, porque debo decir que ahora mismo es un coche muy difícil por muchas razones, no sólo por el chasis, sino que también tenemos que mejorar la manejabilidad del motor, cuando el coche funciona correctamente, es tan rápido como Fernando. No hay ninguna duda de eso", ha señalado.

Eso sí, De la Rosa reconoce que a pesar de tener un gran nivel, el canadiense 'pincha' en el momento de la verdad: "A veces ha cometido algunos errores en clasificación o pequeñas cosas que, al final, si no clasificas arriba, comprometen todo el fin de semana. Eso es lo que le falta. A veces se trata simplemente de juntarlo todo en clasificación".

Lo cierto es que los datos así lo demuestran. En lo que va de 2026 Alonso le ha superado en 11 ocasiones en clasificación, mientras que Stroll solo en dos. En 2024 Fernando le venció en todas las 'qualys' y en 2023 Lance solo le ganó en tres sábados, mientras que el ovetense se impuso en 19. Casi nada.