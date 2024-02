La decisión de Lewis Hamilton de abandonar Mercedes deja huérfanos a los de Brackley más allá de 2024. Sin todavía un sustituto claro para la marcha del británico, son varios los nombres que están sobre la mesa. Uno de ellos es el de Esteban Ocon.

El piloto francés fue piloto reserva de Mercedes en 2019, por lo que su relación con la marca alemana es bastante positiva, lo cual podría allanar su camino a Brackley.

Sin embargo, desde Alpine no quieren ni escuchar hablar de esta posibilidad. Bruno Famin, jefe de los de Enstone, ha confirmado que la decisión de Hamilton no ha trastocado los planes de los franceses, o al menos por ahora: "No hemos esperado a que Hamilton se fuera a Ferrari para hablar con nuestros pilotos. Estamos hablando permanentemente con nuestros pilotos".

En el caso de que el francés saliera de la escudería, los de Enstone tendría ya un 'plan B': "Para ser sincero, por supuesto que todos miramos el mercado de pilotos. También tenemos nuestra academia, y es nuestro deber ver lo que está pasando, saber lo que está pasando", señaló Famin refiriéndose a la posibilidad de ascender a su piloto reserva Jack Doohan.

"Estamos en ello, pero todavía no hay ninguna decisión en absoluto, y nuestra prioridad está mucho más centrada en el desarrollo del coche y del equipo, y tenemos confianza en nuestros pilotos. Saben [Esteban Ocon y Pierre Gasly] lo que pensamos, saben también cómo funciona la Fórmula 1. No se puede duplicar, y por eso es importante hablar regularmente entre nosotros, poner todo sobre la mesa", concluyó.