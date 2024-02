La temporada 2023 no ha sido de las más exitosas de Alpine. Después de un 2022 en el que la marca francesa se consagró como 'el mejor del resto', la temporada pasado fue un auténtico vaso de agua fría para los de Enstone.

El gran arranque de Aston Martin y el acelerado desarrollo de McLarendejaron a los franceses en tierra de nadie, ocupando la sexta plaza en el mundial de constructores al término del año.

En su búsqueda por regresar a puestos más privilegiados, los de Bruno Farmin han decido abordar un nuevo concepto en el monoplaza de 2024, tratando de dar un salto al estilo Aston Martin el año pasado. Sin embargo, sus pilotos no están del todo convencidos con esta decisión.

Esteban Ocon no ha dudado en resaltar su duda ante este nuevo concepto en la presentación del A524: "Tenemos un nuevo concepto, el coche es totalmente nuevo, y cuando lo haces sueles dar un paso atrás. No digo que ese sea el caso, porque todavía no hemos probado el coche. Pero el plan es mejorarlo a lo largo del año y conseguir más progreso, cuantas más vueltas demos".

"Va a ser crucial obtener una buena retroalimentación de inmediato, saber dónde tenemos que mejorar, para ver si las elecciones conceptuales que tomamos son las correctas. No es necesariamente tan crucial dónde comenzamos, pero sí será crucial donde estamos a mitad de temporada", añadió.

"Hay potencial que desbloquear"

Por su parte, Pierre Gasly acepta el riesgo que corre su equipo para poder alcanzar los puestos más altos: "Cuando empiezas desde una hoja de papel en blanco, básicamente desde cero, siempre hay más riesgo. Pero en algún momento tienes que correr riesgos si quieres obtener mayores recompensas, así que esa es la estrategia que decidimos seguir".

"No hemos probado el coche todavía, tenemos que esperar a Bahréin y tener una primera sensación con él. Pero sabemos que hay potencial para desbloquearlo, tal vez tengamos que ser un poco pacientes", concluyó el piloto francés.