'De Telegraaf': "Verstappen está considerando seriamente dejar la Fórmula 1"

El medio neerlandés apunta a que Max podría poner fin a su trayectoria como piloto del 'Gran Circo' a finales de este año. Todo vendría dado por lo mucho que está sufriendo con la nueva normativa.

Max Verstappen está harto, de eso no hay duda. El cuatro veces campeón del mundo no puede más con la nueva reglamentación y en el Gran Premio de Japón ha vuelto a sufrir sobre su Red Bull.

Max solo ha podido ser octavo después de haber partido desde la 'Q2'. Sin embargo, más allá de los resultados, las sensaciones que transmite el neerlandés son de agotamiento total con una nueva era en la F1 que desde luego no va con él.

Desde Países Bajos sueltan el 'bombazo'. Según el medio 'De Telegraaf', Verstappen estaría planteándose seriamente dejar la Fórmula 1 al término de esta temporada. El tetracampeón encara semanas cruciales para tomar una decisión que supondría un auténtico 'terremoto' para el automovilismo de élite.

En cuanto a la decisión, no hay que olvidar que Max ha sido, de largo, el piloto que más ha criticado la llegada del nuevo reglamento dejando claro lo poco entretenida que es para él y lo poco competitivo que se siente.

Esas constantes críticas y varios mensajes que el neerlandés no ha dudado en ir dejar cayendo estas últimas temporadas, invitan a pensar que no es un 'farol'. Max también ha asegurado en varias ocasiones que no se ve para nada compitiendo hasta las edades que ahora tiene pilotos como Lewis Hamilton o Fernando Alonso.

En cualquier caso, la noticia ha sacudido con fuerza la Fórmula 1 y, de producirse, supondría uno de los 'bombazos' más llamativos de la última década. Un 'adiós' que dejaría, sin duda, en 'shock' al mundo del motor.