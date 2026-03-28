Verstappen sucumbe a Hadjar: el neerlandés pierde la batalla en clasificación

Por primera vez en mucho tiempo, Verstappen ha perdido un duelo de clasificación con su compañero de equipo por puro ritmo, sin accidente ni problemas mecánicos de por medio.

Max Verstappen no ha sucumbido a un compañero de equipo desde Daniel Ricciardo en 2017. Desde que el australiano salió de Red Bull, el neerlandés ha sido una auténtica apisonadora. No ha dado ni media opción a los jóvenes que han ido compartiendo garaje con él.

Nombres como Gasly, Albon, Sergio Pérez, Lawson y Tsunoda han pasado por Red Bull saliendo por la puerta de atrás. El excelente rendimiento de Max opacaba por completo el desempeño de sus compañeros. Tanto era así, que parecía que conducía coches distintos.

Mucho se ha rumoreado sobre esto, pero lo cierto es que las diferencias del tetracampeón del mundo con sus compañeros estos años ha sido insultante. Casi tanto, que el segundo asiento de Red Bull pareciera más una condena que un regalo.

Sin embargo, en este 2026 no está siendo así. Max Verstappen tiene ahora un coche complicado, nervioso y sin mucho rendimiento. Están a más de un segundo de la cabeza, algo que a Max no le ocurría desde sus años en Toro Rosso. Con un coche mucho peor, la situación también ha cambiado.

Lo cierto es que Verstappen sigue dominando en su equipo. Si no hubiera sido por fallos mecánicos estaría por delante de Hadjar en el Mundial. Sin embargo, en Japón, algo ha cambiado. El neerlandés ha perdido la batalla con su compañero en 'qualy' de forma natural.

No ha ocurrido nada raro. Simplemente, el ritmo de Verstappen ha sido inferior al de Hadjar. Nadie podía esperar esto viendo cómo se han sucedido los últimos 8 años. Veremos si estamos ante un cambio de paradigma y la competitividad en Red Bull regresa a su punto más álgido.