El disparatado salario de Newey en Aston Martin: ¡Casi el doble que Fernando Alonso!

El ingeniero británico recibiría una generosa paga por parte de Stroll, una cifra que superaría con creces el salario del asturiano.

Adrian Newey es, sin duda, una de las figuras más relevantes dentro de la Fórmula 1. El legendario ingeniero arrastra innumerables éxitos con Red Bull, sin embargo este año afrontaba un reto muy distinto, el de dirigir Aston Martin.

Todo un desafío para el británico, quien se ha conocido en las últimas horas que lideraría la clasificación de jefes de equipo mejor pagados, según el 'BusinessBookGP 2026'.

La otra punta de lanza de Silverstone es Fernando Alonso, figura central en el proyecto de Newey. El asturiano recibiría 20 millones de euros a lo largo de 2026, según informaciones publicadas por 'RacingNews365' recientemente. Una generosa cifra teniendo en cuenta la edad de Fernando pero que resulta llamativa al ser comparada con la del 'team principal'.

Hasta 37 millones de euros cobraría Newey por su desempeño esta temporada. Casi el doble que Alonso, siendo muy poco habitual que los jefes de equipo ganen más que los pilotos.

Y hasta 25 millones más que el segundo de la lista, Zak Brown con 12 millones. Una cifra estratosférica que incluso supera los salarios conjuntos de sus cuatro seguidores en el ranking: el ya mencionado Brown, Toto Wolff, Fred Vasseur y Mattia Binotto (8 millones cada uno).

Otra cifra que llamaría la atención sería el sueldo de Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin. Cobraría 12 millones, hasta un 50% más que sus homólogos rivales. Unas cifras altísimas y todo ello sin tener en cuenta posibles primas logradas a lo largo del año.

Sin duda, Lawrence Stroll ha sido generoso a la hora de beneficiar a los miembros de su equipo. Unos incentivos que le han servido para reunir a algunos de los nombres más importantes de todo el 'paddock' pero que aun así no están logrando desarrollar todo el potencial esperado para Aston Martin.