La profunda reflexión de Ocon sobre su "insuficiente" carrera en la F1: "Una victoria y tres podios..."

El francés se ha parado a recordar su última década como piloto, analizando sus resultados, que han sido agridulces para lo que se esperaba del actual corredor de Haas.

Esteban Ocon suma ya 10 años en la Fórmula 1. Esto le convierte en uno de los miembros más veteranos de la parrilla. A lo largo de su trayectoria ha sido compañero de grandes nombres como Fernando Alonso, Daniel Ricciardo o 'Checo' Pérez.

El actual piloto de Haas ocupa en decimoquinto puesto de la clasificación en este momento, con tan solo un punto, mientras que su compañero Oliver Bearman asciende hasta el séptimo lugar.

Ahora, el francés se ha detenido a observar su carrera con 'Marca' y ha sacado varias conclusiones al respecto: "Una victoria y tres podios en casi diez años no son suficientes".

Se mostraba decepcionado con sus resultados de la última década, algo de lo que responsabilizaba también a sus equipos pasados (Force India, Renault, Alpine): "Debuté en lo más bajo y he trabajado cada día para subir, pero la F1 no siempre es justa con el talento si no tienes el coche adecuado en el momento preciso".

Sin embargo, el piloto de 29 años no plantea rendirse por el momento y tiene un objetivo claro: "Mucha gente se conformaría con haber ganado un Gran Premio, pero yo no. Mi sueño sigue siendo ser campeóny no voy a parar hasta que las oportunidades aparezcan". Y para ello sigue teniendo muy presente lo que logró en 2014, cuando se convirtió en una de las promesas más jóvenes del automovilismo.

"Sé lo que es ganar a los mejores, lo hice en el pasado y esa es la llama que me mantiene vivo", recordaba Esteban, refiriéndose a cuando se impuso a Max Verstappen en GP3. Ahora la situación es completamente opuesta, sin embargo Ocon, en este ejercicio de introspección deja muy claro que mantiene viva esa llama que demuestra que el piloto de Haas tiene aún mucho que demostrar en F1.