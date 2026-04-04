Alonso y su famosa frase sobre el chef que podría conducir un coche de F1: "Al menos la mitad del equipo..."

El piloto asturiano insiste en que la F1 ha perdido su esencia con la gestión de la energía, pero ya no dice que hasta un chef podría pilotar estos coches.

La nueva Fórmula 1 ya no consiste en poner el coche al límite y sí en gestionar la energía y la batería. Por eso Fernando Alonso dijo que hasta el cocinero del equipo podría pilotar. Ahora se ha referido a esas palabras, diciendo que quizá fue exagerado pero que la mitad del equipo Aston Martin sí podría llevar el coche al límite.

En palabras que publica 'Motorsport', Fernando se refiere a aquella frase que fue muy sonada: "Os lo dije en Bahrein, en la curva 10, que ahora hasta el chef podría conducir el coche. Quizás no el chef, pero... no sé".

"Creo que al menos el 50% de los miembros del equipo podrían conducir enSuzuka. Porque, como ya he dicho varias veces, las curvas de alta velocidad se han convertido ahora en la estación de recarga del coche. Así que vas más lento, recargas la batería en las curvas de alta velocidad y luego tienes toda la potencia en la recta. Así que la habilidad del piloto ya no es realmente necesaria", dice el piloto asturiano, que cruzó la línea de meta por primera vez en Japón.

Las curvas ya no son lo que eran antes con estos nuevos coches: "desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, que veíamos siempre imágenes espectaculares, la 10 y la 11, desaparecerá Yeda, desaparecerá 'Eau Roug'e... desaparecerán todas las curvas del campeonato".

Las nuevas normas lo han cambiado todo: "Esto es una nueva Fórmula 1, te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga, entonces ahí recargas la batería y luego en las rectas tienes un poquito más de potencia".

"El piloto lo único que hace es no empujar en las curvas, y es un poco frustrante", cierra su explicación el dos veces campeón del mundo.