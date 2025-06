El 'palito' de Alonso a Lewis Hamilton en Canadá: "Se perdió la lección..."

El asturiano trató de quedarse cerca de Lewis por si aparecían las sanciones... pero el inglés no estuvo atento a este detalle.

El safety car y las banderas amarillas podían provocar sanciones en el final del Gran Premio de Canadá. Algunos pilotos habrían adelantado de manera irregular. Por eso Fernando Alonso tenía muy claro que se debía quedar pegado al coche de delante, que era el Ferrari de Lewis Hamilton.

Sin embargo, el siete veces ganador de la Fórmula 1 no tenía el mismo plan. No se preocupó por quedarse pegado al alerón trasero de Charles Leclerc y entró a más de diez segundos.

Y Fernando le lanzó un 'palito' al que fue su compañero en McLaren a través de la radio al finalizar la cita de Montreal.

"Hamilton se perdió la clase de estar cerca de los coches que van por delante", dijo Fernando a su equipo.

Finalmente no hubo sanciones. Sólo para un Lando Norris que no cruzó la línea de meta al tocarse con su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Pero Fernando, por si acaso, se preocupó de terminar muy cerquita de Lewis por si podía rascar alguna posición. Desgraciadamente no fue así.