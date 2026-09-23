La solución que plantea Fernando Alonso para 'revivir' la F1... ¿y no retirarse?

El piloto de Aston Martin considera esencial "reducir el punto máximo de potencia en periodos largos" para llegar "a las curvas a la máxima velocidad".

Fernando Alonso ha dejado distintas 'perlas' en su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del GP de Azerbaiyán.

El asturiano ha dado nuevas pistas sobre su futuro, ha señalado que la Fórmula 1 ha "asesinado" trazados históricos como el de Spa, Suzuka o Silverstone y ha aportado un poco de luz sobre cómo mejorar el reglamento actual.

Esta propuesta es la que seguramente le haya trasladado a Mohammed Ben Sulayem y Stefano Domenicali, jefes de FIA y Fórmula 1 respectivamente, y de la que depende su continuidad o no en la categoría.

"Debemos reducir el punto máximo de su potencia en periodos largos. La velocidad aumentará y no se caerá tras la gran aceleración. Permitirá tener velocidad de coches de carreras y llegaremos a las curvas a la máxima velocidad y no será en medio de la recta", ha señalado.

Cabe reseñar que el nuevo reglamento ejecutado esta temporada tiene su base en la gestión de la energía con las baterías, lo que ha conllevado multitud de críticas por parte de los pilotos.

Sobre cómo irá el fin de semana en Bakú, Alonso ha afirmado que se limitará a sobrevivir: "No es la mejor pista para nosotros, es una de las pistas así que tenemos en el calendario. Será difícil, como Las Vegas. Será difícil sumar puntos y pasar de la Q1, pero no podemos controlar cosas que están lejos de nuestras manos".