Grosjean abre la caja de Pandora de Renault: "No me permitían batir a Fernando Alonso"

El expiloto de Fórmula 1, que fue compañero del asturiano en el equipo de Enstone en 2009, ha hablado sobre las "razones" que tenían los franceses para impedir que venciera al español.

"Fui el fusible del que necesitaban deshacerse"

Durante su intervención en 'Beyond The Grid', el podcast de la Fórmula 1, Romain Grosjean ha desvelado algunos secretos de su etapa en Renault.

El expiloto francés coincidió en Enstone en 2009 con Fernando Alonso, que venía de ser campeón en 2005 y 2006.

Fue el último año del ovetense en la marca gala antes de fichar por Ferrari, pero a pesar de que su decisión era 'vox populi', seguía siendo el líder del equipo.

Y no solo el líder, sino que según Grosjean gozaba de ciertos privilegios que le impedían a Romain poder "batirle".

"En la mayoría de las clasificaciones estaba cerca de Fernando. Había razones por las que no debía ganarle, por las que no se me permitía batirle", ha señalado.

"No recibí ningún apoyo. Fui el fusible del que necesitaban deshacerse", ha añadido el expiloto.