Ahora

"Mientras esté en la F1..."

Fernando Alonso da pistas sobre su futuro con una frase que no deja lugar a dudas

Al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le han vuelto a preguntar, una vez más, si ya ha tomado la decisión de seguir o retirarse.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa este fin de semana en Bakú, Fernando Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación y, cómo no, le han preguntado sobre su futuro.

El asturiano, que ha afirmado que no ha habido grandes novedades desde el Gran Premio de España en Madring, ha vuelto a poner el foco en el reglamento.

"No hay nada nuevo desde mi lado. Básicamente, crecí en un deporte diferente, piloto en categorías muy diferentes, desde turismos hasta algunos de rally", ha arrancado.

Para Alonso, a pesar de sus 45 años, estar ocioso no es una opción: "Piloté el Valkyrie en Puerto Rico, piloté los coches antiguos de Fórmula 1 en Barcelona y estoy activo entre carreras".

Pero, eso sí, no disfruta con la normativa actual: "Es natural para mí ir rápido donde frenas tarde, aceleras pronto y tomas riesgos mientras aprendes de ese proceso... Es de instinto puro, pero con el reglamento actual no pasa".

"Somos menos competitivos que el resto, pero no será el punto crítico de mi decisión", ha añadido, volviendo a incidir en que su decisión depende más del reglamento que de las mejoras de Aston Martin.

Por último, ha dejado alguna pista sobre qué hará en un futuro: "Yo seguiré pilotando, en la F1 o en otras categorías. Pero mientras esté en la F1 será con este equipo".

"Amo este deporte, la F1 es mi vida y lo será siempre. Pero desde el cockpit ahora mismo hay frustración y es algo que comunicamos. Otros se callan, pero todos sentimos lo mismo", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. La comisión judicial ejecuta el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, en favor de un fondo buitre
  2. Zapatero asegura al juez que las joyas más valiosas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007
  3. Mamdani aplaude las subidas salariales del Gobierno español y recuerda a Lorca en su encuentro con Sánchez
  4. Ana Vázquez (PP) niega haber vaciado el spray pimienta en el Congreso tras precintarse varias salas por picores: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire"
  5. Ceuta se blinda ante la amenaza de una nueva entrada masiva en la ciudad coincidiendo con las elecciones en Marruecos
  6. Horas de cola en la calle para conseguir entradas de un concierto: Arde Bogotá trata de volver a este ritual contra las esperas virtuales