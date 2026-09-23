Fernando Alonso da pistas sobre su futuro con una frase que no deja lugar a dudas

Al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le han vuelto a preguntar, una vez más, si ya ha tomado la decisión de seguir o retirarse.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa este fin de semana en Bakú, Fernando Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación y, cómo no, le han preguntado sobre su futuro.

El asturiano, que ha afirmado que no ha habido grandes novedades desde el Gran Premio de España en Madring, ha vuelto a poner el foco en el reglamento.

"No hay nada nuevo desde mi lado. Básicamente, crecí en un deporte diferente, piloto en categorías muy diferentes, desde turismos hasta algunos de rally", ha arrancado.

Para Alonso, a pesar de sus 45 años, estar ocioso no es una opción: "Piloté el Valkyrie en Puerto Rico, piloté los coches antiguos de Fórmula 1 en Barcelona y estoy activo entre carreras".

Pero, eso sí, no disfruta con la normativa actual: "Es natural para mí ir rápido donde frenas tarde, aceleras pronto y tomas riesgos mientras aprendes de ese proceso... Es de instinto puro, pero con el reglamento actual no pasa".

"Somos menos competitivos que el resto, pero no será el punto crítico de mi decisión", ha añadido, volviendo a incidir en que su decisión depende más del reglamento que de las mejoras de Aston Martin.

Por último, ha dejado alguna pista sobre qué hará en un futuro: "Yo seguiré pilotando, en la F1 o en otras categorías. Pero mientras esté en la F1 será con este equipo".

"Amo este deporte, la F1 es mi vida y lo será siempre. Pero desde el cockpit ahora mismo hay frustración y es algo que comunicamos. Otros se callan, pero todos sentimos lo mismo", ha zanjado.