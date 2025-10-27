El 'show' de Fernando Alonso en México al más puro estilo 'Rey Misterio'

El piloto de Aston Martin apareció con una máscara de lucha con los colores de Aston Martin y causó furor entre sus compañeros.

Fernando Alonso fue el protagonista absoluto durante el 'Drivers Parade', el desfile de pilotos, del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El bicampeón del mundo apareció en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una máscara de lucha al más puro estilo del 'Rey Misterio'.

Con los colores de Aston Martin, su número en la parte trasera y una visera en la frontal, el resto de pilotos alucinaron con su 'look'.

Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oscar Piastri y George Russell se acercaron a apreciar los detalles de la máscara.

De hecho, el piloto de Mercedes, gran amigo de Alonso, le preguntó entre risas si se trataba de "una actualización de Aston Martin".