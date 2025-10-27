Katy Perry y Justin Trudeau, de la mano: el vídeo de la pareja saliendo de un cabaret ante los medios

Tras meses de rumores y alguna foto que daba a entender su relación, Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden y han decidido salir de la mano de un restaurante, confirmando su relación.

"Aunque era un secreto a voces, ya tenemos confirmación de la relación de Katy Perryy Justin Trudeau", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde explica que "han confirmado en París lo que todo el mundo suponía".

Por su parte, Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo la pareja sale cogida de la mano de un cabaret, donde han celebrado los 41 años de la cantante. "Es cierto que en Montecarlo surgieron los primeros rumores, luego se les vio compartir una cena y en un yate, pero ahora ya no se esconden y salen de la mano con total naturalidad", explica la colaboradora de Aruser@s.

Además, Tatiana Arús muestra también las imágenes del exprimer ministro de Canadá disfrutando de un concierto de Katy Perry junto a su hija. "Es una de las parejas más mediáticas", afirma Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.