Se rozó la tragedia en México: Lawson, cerca de "matar" a dos comisarios que cruzaron la pista

El piloto de Racing Bulls estuvo muy cerca de atropellar a dos comisarios que se encontraban retirando algunas piezas del asfalto.

Tras una accidentada primera vuelta y después de que Liam Lawson parara en boxes, se vivieron momentos de mucha tensión en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

El neozelandés tuvo que esquivar a dos comisarios que se encontraban retirando algunas piezas del asfalto en la curva 1.

"¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?", dijo el piloto de Racing Bulls por radio. "Dios mío. ¡Podía haberlos matado!", añadió tras recibir 'feedback' de su equipo.

Tras la carrera, el ex de Red Bull se mostró muy enfadado: "Obviamente, no podemos entender cómo es posible que en una pista se permita a los comisarios cruzar corriendo así. No tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación. Esto no puede volver a ocurrir".

La FIA, por su parte, explicó lo sucedido en un comunicado: "Tras un incidente en la curva 1, se informó a Dirección de Carrera de la presencia de residuos en la pista en el vértice de dicha curva. En la vuelta 3, se alertó a los comisarios y se les puso en espera para entrar en la pista y recuperar los trozos una vez que todos los coches hubieran pasado la curva 1. En cuanto se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después".

"Queremos expresar nuestro respeto y aprecio por la ASN local, OMDAI, así como por el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus comisarios, quienes son voluntarios y desempeñan un papel vital en el desarrollo seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalidad y dedicación son incalculables en cada evento que organizamos", añadía el texto.