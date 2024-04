La diferencia entre Red Bull y sus rivales está disminuyendo según avanzan las carreras. Eso sí, Max Verstappen sólo ha fallado cuando su coche le abandonó, en el Gran Premio de Australia donde se llevó la victoria Carlos Sainz. Pero desde la escudería de las bebidas energéticas tienen claros los dos circuitos en los que pueden ser vulnerables.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha dado el nombre de dos circuitos y ha dejado claro que será en la clasificación donde se marquen las diferencias. Y es en ese apartado en el que Fernando Alonso está brillando con su Aston Martin. Por lo que ve al asturiano candidato a esa ansiada victoria número 33.

Así lo ha dicho en declaraciones que recoge 'Car and Driver': "Las pistas donde los rivales podrían acercarse un poco más a nosotros son Miami o Mónaco, especialmente en la clasificación los rivales están cerca, me imagino que no será fácil conquistar la pole en Miami".

"Nos sorprendió que esta vez Lando Norris terminara segundo con McLaren. Esperábamos que Ferrari fuera más fuerte , pero no lograron acercarse al top 3, ni en las tandas largas, ni en la clasificación, ni en las carreras, dice sobre lo ocurrido en el Gran Premio de China, donde Lando acompañó a Checo Pérez y a Max Verstappen en el podio.

También le preocupa a Marko las condiciones del asfalto de cada carrera: "El monoplaza es rápido, sí, pero que la superficie del asfalto y el trazado de la pista pueden marcar la diferencia".

Alonso volvió a hacer magia en China

En la clasificación del GP de China Alonso volvió a demostrar que es uno de los pilotos más en forma de la parrilla. Colocó su AMR24 en tercera posición, muy lejos de la aspiración real de Aston Martin. Lo que demuestra que en Mónaco y Miami podría ser ese candidato que tanto teme Marko.