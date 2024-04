El Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 puso fin a una racha de nueve victorias de forma consecutiva y de 43 carreras seguidas en los puntos de Max Verstappen.

El neerlandés tuvo que abandonar después de que fallaran los frenos de su Red Bull, que terminaron por incendiarse en su entrada al 'pit-lane'.

Antes de que ocurriese el fallo, el neerlandés marchaba segundo después de que Carlos Sainz le adelantase en las primeras vueltas de la carrera.

El madrileño se llevó su tercera victoria en F1 (tras Silverstone 2022 y Singapur 2023), siendo el único piloto capaz de romper la hegemonía de los de las bebidas energéticas en 2023 y en lo que va de 2024.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo hubiera terminado la carrera si el vigente campeón no hubiese abandonado.

Según el propio piloto, tal y como ha desvelado Helmut Marko, asesor de Red Bull, hubiera podido 'cazar' al '55'.

"Lo que Max me dijo cuando salió del coche en Australia es que podría haber seguido a Carlos fácilmente sin esos problemas", ha señalado en declaraciones a 'Servus TV'.

"No hay miedo por nuestra parte, al menos nos hemos quitado esas preguntas sinfín de si podíamos ganar todas las carreras este año. No vamos a tener más estadísticas perfectas, pero mientras ganemos el título, personalmente, no le doy importancia a muchas otras cosas", ha zanjado.