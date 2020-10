La última temporada de Sebastian Vettel con Ferrari no está siendo como esperaba. Cuando llegó soñaba con lograr su quinto mundial con la escudería más histórica del 'Gran Circo', pero no solo no lo ha conseguido, sino que su despedida está siendo muy complicada.

Vettel no consigue encontrarse cómodo en el monoplaza, cree que es complicado de pilotar y no está obteniendo los resultados que esperaba. "Soy lo bastante realista como para saber que las cosas están llegando a su fin. El coche actual no es fácil de pilotar ni para Charles ni para mí. Y, por supuesto, es una historia diferente cuando sabes que te vas del equipo", ha confesado durante la rueda de prensa previa al GP de Portugal.

A su vez, alababa el trabajo de su compañero de equipo: "Charles sobre todo exprime todo fuera del coche. Yo no siempre he demostrado lo que puedo hacer. Pero al final del año me gustaría volver a donde puedo estar".

El SF1000 ha sido durante toda la temporada muy poco estable en la parte trasera y es lo que está arrastrando al alemán, aunque llevan varias carreras tratando de solucionarlo. En Portimao, van a tratar de solucionarlo con nuevas mejoras.

"Tendremos más actualizaciones, especialmente con el difusor. Esto completa el programa que hemos implementado durante los últimos meses. Hay que tener en cuenta que este año, más que nunca, el desarrollo está dirigido a la temporada que viene", ha explicado Vettel.

Y es que en la escudería están centrados en ser competitivos de nuevo de cara a 2021.

Este año está siendo una temporada para olvidar para Ferrari, son sextos en el Mundial de Constructores, por detrás de Renault, McLaren y Racing Point, y por supuesto de Mercedes y Red Bull.

